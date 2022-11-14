Sıla Usar İncirli: Kötü gidişatı hem yerelde hem genelde CTP değiştirecek!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, kötü gidişatı hem yerelde hem de genelde CTP’nin değiştireceğine dikkat çekti.

Usar İncirli, Lefkoşa’nın, ekonominin ve sosyal yaşamın döndüğü yer olduğuna vurgu yaptı. Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı (Hak-Sen), Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nı (Memur-Sen) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası’nı (Çağ-Sen) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili projelerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Usar İncirli, Lefkoşa’da gelirlerin artırılması konusunda yapılan çalışmaların da yetersiz kaldığının altını çizdi.

USAR İNCİRLİ: GELİRLERİN ARTIRILMASI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR YETERSİZ

Lefkoşa’nın bir başşehir görüntüsünde olmadığının altını çizen Usar İncirli, bunun birçok sebebinin olduğuna vurgu yaptı. Geçen yıllarda Lefkoşa’nın mali açıdan güçlendirilemediğine işaret eden Usar İncirli, bunun büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. Gelirlerin artırılması konusunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığının altını çizen Usar İncirli, Lefkoşa’nın aydınlatma sorunundan da bahsetti. Usar İncirli, “Bu benim yetkin dahilinde değildir, diye bir cümle kurmayacağım. Şehir karanlıksa, oturup konuşup sorunu çözeceğiz. Trafik düzenlemeleriyle ilgili sorun çözülene kadar belediyenin ağırlığını ortaya koyacağız. Yetkim dahilinde değil deyip kenara çekilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Hem genelde hem de yerelde, kötü gidişatı değiştirecek olan partinin CTP olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, önümüzdeki seçimleri çok önemsediklerini ifade etti.

MANGA: ARTIK ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, geçmişte LTB’de çok büyük sıkıntıların yaşandığını anımsattı. “Bizim artık önümüze bakmamız gerekir” diyen Manga, Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi. Lefkoşa’da özellikle trafikte çok büyük sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Manga, “Kaldırımlar, yolların onarımı ve bakımında büyük sorunlar var” ifadelerini kullandı. Bisiklet yollarının olmayışının büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Manga, “Hamitköy’de çok büyük şikayetler vardır. Yollar çok kötü. Kanalizasyonda sıkıntılar vardır. Sendika olarak elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” dedi.

DAVULCU: BELEDİYELER, DEMOKRASİNİN BEŞİĞİDİR

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Başkanı Mehmet Davulcu, Sıla Usar İncirli’ye başarılar dileyerek sözlerine başladı. Sıla Usar İncirli’nin söylediklerine çok büyük oranda katıldığının altını çizen Davulcu, belediyelerin demokrasinin beşiği olduğuna vurgu yaptı. Davulcu, “Demokrasi ciddi şekilde yaralıdır ülkemizde. Dış karışmaya çanak açma hat safhadadır. Her şey görüntüde var da içeriği çürümüş vaziyettedir. Belediyeler demokrasinin beşiği olma özelliğini korumalıdır” diye konuştu.

ERŞANGİL: SILA USAR İNCİRLİ’YE BAŞARILAR DİLERİZ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Genel Sekreteri Salih Erşangil, ziyaretlerinden dolayı CTP heyetine teşekkür etti. LTB CTP adayı Sıla Usar İncirli’ye başarılar dileyen Efşangil, CTP heyetine ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sendikaları hakkında bilgi de veren Efşangil, özelde sendikalaşmanın önemine işaret etti. Memleketin ve Lefkoşa’nın genel sorunlarıyla ilgili de görüşlerine paylaşan Efşangil, hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin erdiğini belirtti.