Sıla Usar İncirli: “Kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, kendi ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacaklarının altını çizdi. Lefkoşa Mahalli Barosu’nu ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktalarının, kendilerinin meselesi olduğuna dikkat çekti ve bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceklerini vurguladı. Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren ise Lefkoşa’nın düzgün yönetilmesinin önemine işaret etti.

USAR İNCİRLİ: ÖNCELİKLERİMİZİ İYİ YÖNETİLEN BELEDİYE ÜZERİNDEN KURACAĞIZ

Memleketin her açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Usar İncirli, çok ciddi ekonomik kriz ve sosyal sorunların var olduğunu belirtti. Usar İncirli, avukatların, toplumun en aydın kesimlerinden olduğunu vurguladı. 25 Aralık’ta yapılacak seçimleri, yerel seçimin ötesinde değerlendirdiklerini kaydeden Usar İncirli, “Bütün olanlara karşı, toplumun tepkisinin bu sandıktan çıkması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Lefkoşa’nın uzunca bir süredir atıl durumda kaldığının altını çizen Usar İncirli, “LTB hizmet açısından çok büyük sıkıntı yaşıyor” dedi. Önceliklerini iyi yönetilen belediye üzerinden kuracaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Hedefimiz ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa’dır. Bütçe ve mali disiplini çok titiz bir şekilde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“LEFKOŞA’NIN İÇİNDEKİ BÜTÜN GEÇİŞ NOKTALARI BENİM MESELEMDİR”

Belediyenin gelirlerini artıracak politikaları ve projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Usar İncirli, “Hizmetleri çeşitlendirerek gelirleri artıracağız ve kendi ayakları üzerinde duran Bir Lefkoşa yaratacağız” dedi. “Başşehrimizin herkes tarafından beğenilmesini istiyoruz” diye konuşan Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini belirtti. Çevreye de çok önem vereceklerini ifade eden Usar İncirli, Lefkoşa’nın aydınlanma sorunu olduğuna da dikkat çekti. “Bu konu benim yetkin dahilinde değildir” lafını asla kullanmayacağını kaydeden Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktaları benim meselemdir. Evet bunu konuşmaya devam edeceğiz. Belediye olarak Haspolat geçiş noktası için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

İZVEREN: LEFKOŞA’NIN DÜZGÜN YÖNETİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren, halkın refah seviyesinin yerel yönetimlerle de yükseldiğini vurguladı. İzveren, yerel yönetimlerin düzgün çalışıyor olmasının önemine işaret etti. Söz konusu durumun, halkı da daha kaliteli yaşama sürükleyebileceğini belirten İzveren, “Lefkoşa çok önemli bir şehir. Düzgün yönetilmesi çok önemlidir” diye konuştu. Halk için de dış görünüş açısından da Lefkoşa’nın çok önemli bir yer olduğunun altını çizen İzveren, “Temennimiz Lefkoşa’nın her zaman düzgün bir şekilde yönetilmesidir” dedi.