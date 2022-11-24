Sıla Usar İncirli: ‘Hatırlayan Lefkoşa’ projesiyle kültürel mirasın üzerindeki tozu ortadan kaldıracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Mehmet Yücel ve Üniversite Genel Sekreteri Yusuf Yıldız’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

Rauf Denktaş Üniversitesi Konferans Salonu’nda öğretim görevlileriyle Lefkoşa ile ilgili projelerini aktarma fırsatı yakalayan Sıla Usar İncirli, “Hatırlayan Lefkoşa” projesi ile bütün tarihi binaların, eserlerin, kültürel mirasın üzerindeki tozu ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Usar İncirli, kültürel mirası hikayeleriyle birlikte görünür ve parlak hale getireceklerine dikkat çekti.

USAR İNCİRLİ: HAYAL ETTİĞİMZİ LEFKOŞA İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR

Rauf Denktaş Üniversitesi’nin yeni bir üniversite olduğunu söyleyen Usar İncirli, söz konusu üniversitenin, tarihi mirasının büyük ve güçlü bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Hayal ettikleri Lefkoşa için projelerini hazırladıklarına vurgu yapan Usar İncirli, ‘Ulaşılan, erişilen ve dolaşılan Lefkoşa’ projesini yaptıklarını kaydetti. Ulaşım sorununun Lefkoşa’daki herkesi etkilediğine dikkat çeken Usar İncirli, 2022 yılında toplu taşıma sorununun olmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kent içi entegre ulaşım sistemini hayata geçireceklerinin altını çizen Usar İncirli, “Entegre sistemle güzergahları kararlaştırıp güç birliği yapacağız ve toplu ulaşımı hayata geçireceğiz” diye konuştu. Aydınlık bir Lefkoşa istediklerini belirten Usar İncirli, “Zihinsel olarak da aydınlık bir Lefkoşa istiyoruz” dedi.

“EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAM LEFKOŞA’DAN KAYIYOR”

“Bu konu benim yetkim dahilinde değil” sözlerini asla kullanmayacağının altını çizen Usar İncirli, “Sorumluluğu birbirine atmanın zamanı bu ülkede çoktan geçti” ifadelerini kullandı. Ekonomik ve sosyal yaşamın Lefkoşa’dan giderek kaydığına dikkat çeken Usar İncirli, insanları şehirde tutma hedefinde olduklarını kaydetti. Alt yapı eksikliklerinin tamamlanacağını söyleyen Usar İncirli, Lefkoşa’nın iklim krizine karşı çok kırılgan bir durumda olduğunu vurguladı. Usar İncirli, “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisine göre kişi başına düşen yeşil alan 9 metrekare olmalıdır. Biz bu oranın çok altındayız. Nefes alan Lefkoşa için göreve gelir gelmez ağaçlandırma projesini başlatacağız, seferberlik ilan edeceğiz. İklim krizi yaşamsal bir meseledir” dedi.

“TURİZM KONUSUNU ÖNCELİKLİ VİZYONUMUZ ARASINA KOYDUK”

Lefkoşa’nın potansiyelinin çok güçlü olduğunun altını çizen Usar İncirli, “Turizm konusunu öncelikli vizyonumuz arasına koyduk. Hatırlayan Lefkoşa projesini hazırladık. Hatırlayan Lefkoşa’da bütün tarihi binaların, eserlerin, kültürel mirasın üzerindeki tozu ortadan kaldıracağız. Hikayeleriyle birlikte görünür ve parlak hale getireceğiz. Suriçi aslında inanılmaz kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Yeter ki gerçek hikayeleri alıp çıkaralım” diye konuştu. Bütçe disiplinin sağlamak için finans uzmanı ve ekonomistlerle çalışacaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Lefkoşa’nın bu kadar zamanda mali durumunu düzeltip alt yapı yatırımlarına geçmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı. Harcadıkları her kuruşu şeffaf bir şekilde açıklayacaklarının altını çizen Usar İncirli, Avrupa Birliği fonlarına doğru projelerle başvurmanın önemine de işaret etti.