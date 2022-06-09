Şikayet üzerine tutuklandı

Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklanan zanlı H.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı H.A’nın aynı evde kaldığı ve tutuklu bulunan M.K’nin şikayeti üzerine mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlı H.A.’nın Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçuyla yargılandığını belirtti.

Polis memuru Toykan Gülerler, 7 Haziran tarihinde meydana gelen “Birinci Derece Askeri Yasak bölge” meselesi ile ilgili tutuklu bulunan Hindistan uyruklu M.K.’nın yapmış olduğu şikâyette 4 – 5 Haziran tarihinde Alayköy'de aynı yerde sakin zanlı H. A. (E-30) ile birlikte kaldıkları evde birkaç kere kendi arzusu hilafına aykırı olarak cinsel tecavüzde bulunduğuna dair şikayette bulunduğunu anlattı.

M.K.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Kadın doğum uzmanı tarafından muayene edildiği bilgisini de veren Polis, söz konusu evden bazı emarelerin alındığını anlattı. Polis, zanlının mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup soruşturma devam ettiğini söyleyip, aleyhinde 1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.