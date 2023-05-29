Şiir kitabı "İlânihâye", roman “Falling Awake” ve öykü “Gölgem ve Ben” okurlarla buluşacak

Murat OBENLER

Ülkemize hem kitabevi hem de yayıncı olarak önemli hizmetler veren Işık Kitabevi, Haziran ayında 3 kitabın söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yapacak. Şair Hüseyin Bahca’nın ikinci şiir kitabı "İlânihâye" 2 Haziran Cuma günü saat 19:00’da Mağusa’dan sonra Lefkoşa’da da okurlarıyla buluşurken 6 Haziran Salı günü saat 19:00’da Peray Hilmi Harman, Işık Kitabevi Yayınları tarafından basımı yapılan ve ingilizce olarak kaleme aldığı “Falling Awake” adlı kişisel gelişim kitabı ile sevenleriyle buluşup söyleşi ve sonrasında kitabını imzalayacak. Ayla Kahraman’ın yine Işık Kitabevi Yayınları tarafından basılan öykü kitabı “Gölgem ve Ben” ise 14 Haziran Çarşamba günü saat 18:30’da Işık Kitabevi’nin Polis Sokak’ta yer alan binasında okurlarıyla buluşacak.



Hüseyin Bahca’nın "ilânihâye" kitabı Lefkoşa’da okuruyla buluşuyor

Şair Hüseyin Bahca’nın ikinci şiir kitabı "İlânihâye" Şubat ayındaki Mağusa tanıtımından sonra Lefkoşa’da da kitapseverlerle buluşacak. 2 Haziran Cuma günü saat 19:00’da Işık Kitabevi’nde gerçekleşecek söyleşi ve imza gününde Emel Kaya ve Fatoş Avcısoyu Ruso da konuşmacı olarak yer alacaklar. Pikaresk Yayınevi’nden 2022 sonunda çıkan ve Ömür Özçetin’in yayın yönetmeni, Emel Kaya’nın editör, Raf Kitap’ın kapak düzenleme ve Özge Kuzeyışıl’ın sayfa düzenini üstlendiği kitabın Lefkoşa tanıtım gecesi ile ilgili şair Hüseyin Bahca “Şiir, kişinin tek başına örgütlendiği bir eylemdir. Uzun zaman önce kurdum bu cümleyi. Göğüskafesim yandı. Yıllar yılların içerisine karışırken ve ince bir düzlemle ilerlemesine akarken zaman; dizelerim gövdelendi. Şiirleşti. Katharsisim oldu. Sonra insanlarla buluştu. Bu süreçte arkadaşlar, dostlar, insanlar tanıdım. Çoğaldık. Ve şimdi sıra ilânihâye'nin Lefkoşa tanıtıma geldi. Göğüskafesimde hâlâ bu cümleyi kurarkenki o sıcaklık. Bu yeni çoğalmaların kozmik sinyalidir. Yıldızların tavanımız olacağı Haziran gecesine - yani Işık Kitabevi'nin damına - beklerim. Yazın ilk hâlinde buluşmak/görüşmek dileğiyle.” cümlelerini kullandı.



Peray Hilmi Harman’dan psikolojik ve felsefik roman

Öğretim görevlisi Peray Hilmi Harman bir yakınının gerçek hikayesinden esinlenerek yazdığı ve ingilizce olarak kaleme aldığı “Falling Awake” adlı romanını 6 Haziran Salı günü saat 19:00’da Işık Kitabevi’nde tanıtacak. Yazar romanını psikolojik ve felsefik olarak tanımlarken “Hayatımızı iyileştirmek istiyorsak ilk başta kendimizle başlamalıyız” gibi bir öğreti çizgisinde ilerleyen bir yolculuğu okurlara aktarıyor. Kitabının özellikle manipülasyonun altında ezilen ve pasif kalan insanlara hitap ettiğini ifade eden yazar “ Zorlayıcı, psikolojik baskı ve manipulasyonun altına ezilenlere, yaşamın bir anlamı artık olmadığını düşünen insanlara hitap ediyor.” diyor.

Yazar Harman kitabı neden yazdığıyla ilgili “ Bazen bir kelime bir insanı üzebilir, ama aynı şekilde sarf edilen olumlu bir kelime hayatını değiştirebilir, hayatına ışık gibi gelebilir, niyetini değiştirebilir. Edebiyat bir köprü gibidir çünkü insanları birbirlerine bağlayabilir. Üzüntülerden, hayal kırıklarımızdan arınıp tekrar kalbimizin sevinç ve haz bulması için araştırma yapıp öğrendiğim şeyler oldu sonra da yakınımın hikayesini yazarak insanlarla paylaşmak istedim. Bence, bu dünyada hepimiz bir şekilde birbirimize birşeyler katıyoruz zaten. Edebiyatı sevdiğim için - onun ayrı ruhani dili olduğundan dolağı roman yazarak kalplere dokunup özgürleştirebileceğimi düşündüm.” İfadelerini kullandı. Yazar kitapta kullandığı bazı alıntıları da tanıtım yazısında bizlerle paylaşıyor:

Deepak Chopra: ‘Ne düşünüyorsak onu gerçekleştiririz.’

Paul Gaugin: ‘Gözlerimi kapatıp farkında ve bilinçi oluyorum.’

Eleanor Roosevelt:‘Sen onaylamadıktan sonra hiç kimse seni küçük düşüremez, değersiz hissettiremez.’



Psikolog-yazar Ayla Kahraman’dan öykü kitabı “Gölgem ve Ben”

Makale yazarı ve televizyon programcısı olarak da birçok okurun yakından tanıdığı eğitimci-psikolog-yazar Ayla Kahraman’ın “Gölgem ve Ben” adlı ilk öykü kitabının söyleşi ve imza günü 14 Haziran Çarşamba günü saat 18:30’da Işık Kitabevi’nde gerçekleşecek. 26 öyküden oluşan 128 sayfalık kitapla ilgili yayıncı Işık Kitabevi, “Bireyin varoluşsal sancılarının estetik bir boyut kazanarak varlık alanı kazandığı öykülerde, okur farklı bir gerçeklikle tanışıyor. Yaratılan karakterlerin iç dünyalarının gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldığı öyküler, gerçeküstü bir içeriğe bürünerek okuyucuda sarsıcı bir etki bırakıyor. Kitaba adını veren ‘Gölgem ve Ben’ öyküsünde ise yazar, gölgesi tarafından terk edilen bir karakterin gölgesini takip etmesi sonucu kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini konu alıyor.” bilgisini okurla paylaşıyor.