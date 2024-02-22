“Sigortalı, emekçi mağdur!”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şikayeti ile başlayan reçete soruşturmasının 6 aydır devam ettiğine dikkat çekerek, soruşturmanın başladığı tarihten bu yana sigortalıların ilaca erişimde ciddi sorunlar yaşadığına ve halkın mağdur edildiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada Sosyal Sigortalar Dairesi’nden kendilerine ulaştırılan sözleşmenin, sigortalı emekçilerin ilaca erişiminde ciddi kısıtlamalar barındırdığına dikkat çekildi.

Söz konusu maddelerin, Sosyal Sigortalar Yasasının 43. maddenin C bendine, hem de hasta haklarına aykırı olduğuna vurgu yapan doktorlar, “Biz hekimler için bu kısıtlama kabul edilebilir değildir” dedi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, bizlere gönderdiği yazılarda hekimlere, meslektaşlarımıza yeniden sigorta reçetelerinin yazılabilmesi için yeni sözleşmeleri imzalama çağrısında bulunmamız istenmiştir. Bu sözleşmenin Kıbrıslı Türk hekimlerin tek yasal temsilcisi olan, kamusal nitelikli meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni dışlayarak hazırlandığını tekrar vurgulamak isteriz. Ayrıca eklemek isteriz ki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan 5 Şubat 2024 tarihinde resmi olarak talep ettiğimiz yeni sözleşme bizlere iletilmemiş, bizlere cevap verilmemiştir.

Bilindiği gibi, 26 Ekim 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda reçete sisteminin güvenli olmadığını, biz hekimlerin yine benzer soruşturmalarla karşılaşmamamız için yeni sistemde yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini ve sistem üzerine çalışılması gerektiğini belirttik. Daha sonra KTTB ile ilgili daire veya bakanlık herhangi bir görüşme talebinde bulunmamıştır. Bizlerle iletişime geçilmeden hazırlanan ve bizim resmi olmayan yollarla elde ettiğimiz sözleşmede, belirttiğimiz çekincelerimizle ilgili gerekli, gerçekçi ve yeterli düzenleme yoktur.

Sözleşme de birçok maddede hekimler sürekli tehdit edilmekte, fakat maalesef ilgili dairenin, daire yöneticilerinin yükümlülükleri, sorumlulukları ile ilgili herhangi bir madde, söylem bulunmamaktadır. Süründürülen mevcut soruşturmada da daire içi herhangi bir soruşturma, araştırma olmadığını eklemek isteriz. Oluşturulan danışma ve etik kurulun yetki ve yetkinliği tartışmalıdır, yasal zemini yoktur. Zaten bu kurul da sadece bakanlık oyları ile istenen karar alınabilecek bir yapıda olduğu için gerçekten işlevsel değildir.

Sözleşmede, dairenin sözleşme metnini tek taraflı bildirmeden değiştirme ve iptal hakkı varken, hekimlerin sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkı mevcut değildir.

Ayrıca bizlere ulaşan sözleşme eğer doğru ise, hastalarımızın, sigortalı emekçinin ilaca erişiminde birçok kısıtlama mevcuttur ki bu, hem Sosyal Sigortalar Yasasının 43. maddenin C bendine, hem de hasta haklarına aykırıdır. Biz hekimler için bu kısıtlama kabul edilebilir değildir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimlerin tek üye olmak zorunda olduğu meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’dir. Hekimlerin kayıtları KTTB’de tutulmaktadır. Sözleşmede KTTB’nin taraf olarak bulunmaması yasa dışıdır ve kabul edilebilir bir durum değildir.

Sözleşmede daha birçok sorun ve yoruma açık madde mevcuttur. Yaklaşık 6 aydır süren sorun nedeni ile, halk, emekçi sigortalılar ilaca erişememektedir. Bu durum bizleri çok rahatsız etmekte, hastalarımız için endişe duymaktayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni görevi olan hastaların, emekçilerin, sigortalıların ilaca erişim hakkına bir an önce kavuşması için mantıklı ve yasal adımlar atmaya davet ederiz."