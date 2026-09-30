“Sigortalardan en düşük maaş asgari ücret olsun”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Ünal Üstel hükümetinin seçim yatırımları kapsamında; “Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 50’nci kuruluş yılı” gerekçesiyle Kasım ayında sosyal sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye ödeme kararına sert tepki göstererek hükümete çağrıda bulundu: “25 yıl prim yatıranların emekli maaşının asgari ücretten az olmaması için yasa önerimiz yıllardır Meclis’te, yüzüne bakmadılar.”

“Biz işin biçimini beğenmedik, art niyetleri çok belli!”

Hükümet kanadından gelen “muhalefet emekliye verilecek menfaati eleştiriyor” iddialarını yalanlayan Şahali, eleştirilerinin kaynağının seçim yatırımı ve popülist yaklaşım olduğunu belirtti:

“Hükümetteki arkadaşlar çatır çatır çatlıyor! Sosyal Sigorta emeklilerine sağlayacakları menfaati eleştiriyormuşuz! E yalaaan! Kim eleştirdi? Eleştiren ne dedi? Biz işin biçimini beğenmedik, beğenen de yok zaten. Çünkü art niyetleri çok belli!”

“Yıllardır Meclis’te bekleyen önerimizin yüzüne bakmadılar”

Emeklilerin ve çalışanların alım gücünü kalıcı biçimde koruyacak düzenlemelerin hükümet tarafından ısrarla reddedildiğini hatırlatan CTP Milletvekili Şahali, şunları kaydetti:

“25 yıl prim yatıranların emekli maaşının asgari ücretten az olmaması için yasa önerimiz yıllardır Meclis’te, yüzüne bakmadılar. Kamuda yüksek maaşlılardan daha çok, düşük maaşlılardan daha az vergi alınmasını önerdik, kulak tıkadılar. Halkın alım gücünü koruyacak kalıcı hiçbir önlem almadılar, fiyat anarşisine seyirci kaldılar.”

“Seçim kapıya dayanınca lütuf gibi sunuyorlar”

Hükümetin geçmişteki uygulamaları ile bugünkü tavrı arasındaki çelişkiye dikkat çeken Şahali, 2012 yılında yapılan yasal değişiklikleri anımsatarak tepkisini şöyle sürdürdü:

“Ama seçim kapıya dayanınca ne oldu? Evlerdeki yangını aniden fark ettiler! Şimdi uyduruk bir gerekçeyle, kalıcı hiçbir etki yaratmayacak bir ikramiyeyi Sosyal Sigorta emeklilerinin önüne ‘lütuf’ gibi koyuyorlar. 2012’de tek başlarına hükümetteyken, emeklilik yaşını 50’den 60’a doğru yükselten, yıllarca prim yatırmış sigortalıların emeklilik hesabını bir gecede değiştiren sanki onlar değilmiş gibi, şimdi Sosyal Sigorta emeklilerinin hamiliğine soyunup bize numara yapıyorlar! Daha önce de söyledim: Ey seçim! Sen nelere kadirsin…”

“Bizim öncelikli meselemiz olacak”

Erkut Şahali, geçici ikramiyeler yerine kalıcı çözümler üreteceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Merak edilmesin! Sigortadan emekli olanların maaşlarına kalıcı iyileştirme de, vergide adaleti sağlama da, emeklilikte yaşa takılanlar da bizim öncelikli meselelerimiz olacak.”