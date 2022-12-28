Sigortalar, “maaş ödeyebilmek için” 5 milyon Dolar borçlandı

Sosyal Sigortalar Dairesi, “maaş ödeyebilmek için” 5 milyon Dolar borçlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, ”bu ay verilen 13’üncü maaş ödemelerinin geçici de olsa bir sıkıntıya yol açtığını” belirterek, “Yaşanan eksikliğin tamamlanması için borçlanma yoluna gidildiğini” söyledi.

Dairenin borçlanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre daire, yıllık yüzde 4,95 faiz oranıyla Creditwest Bank Ltd.'den5 milyon USD borçlandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Serhat, borcun tamamının Sosyal Sigortalar Dairesi kaynaklarından geri ödeneceğini söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan Sosyal Sigortalar Dairesi idare Meclisi kararı ile Borç Yönetim Komitesi kararı uyarınca , Sosyal Sigortalar Dairesinin Aralık 2022 ayı mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi için, Sosyal Sigortalar Dairesinin 28/12/2022 tarihinde Creditwest Bank Ltd.'den 13 Ocak 2023 vadeli, vade tarihinde ödenmek üzere, yıllık 4,95% faiz oranı ile 5.000.000,00 USD tutarında boçlanmasına, borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından imzalanmasına ve konu meblağa devlet kefalet senedi verilmesine karar verdi.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Serhat:

"Emekli maaşlarında yaşanan eksikliğin tamamlanması için borçlanıldı”

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, Daire'nin Aralık ayına yönelik yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 243 milyon TL tutarında borçlanma ihalesine çıkıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat tarafından yapılan yazılı açıklamada, emekli maaşları ve diğer ödemelerde yaşanan eksikliğin tamamlanması için borçlanma yoluna başvurulduğu kaydedildi.

“Sosyal Sigortalar Dairesi olarak, Aralık ayına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek maksadıyla piyasadan 243 milyon TL tutarında borçlanma ihalesine çıkılmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkılan ihale Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararı ile gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada, yaklaşık dört aylık bir sürede borcun Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kendi kaynakları ile ödeneceği belirtildi.

Başta emekliler olmak üzere kimsenin mağduriyet yaşamaması için borçlanmaya gidildiğinin belirtildiği açıklamada, "Sonuç olarak 450 milyon tutarındaki ödemelerin 200 milyonluk kısmı dairemiz tarafından karşılanırken, eksilen miktar için borçlanılmıştır" denildi.

“13’üncü maaş ödemeleri geçici bir sıkıntıya yol açtı”

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda kendi kendisine yetebilen bir yapıya ulaştığının ancak bu ay verilen 13’üncü maaş ödemelerinin geçici de olsa bir sıkıntıya yol açtığı belirtilerek, söz konusu borcun tamamının Sosyal Sigortalar Dairesi kaynaklarından geri ödeneceği yinelendi.

Açıklamada, "2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların sağladığı dengeyi sürdürebilmek adına aynı çalışmaları 2023 yılı içerisinde sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle, Sosyal Sigortalar Dairesi personeline sergiledikleri başarılı ve özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunmak isterim. Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanların ve emeklilerin güvencesi olmaya devam edeceğini dile getirirken, tüm halkımızın yaklaşan yeni yılını da yürekten kutlarım” ifadelerine yer verildi.