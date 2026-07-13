“Sigortacılık yalnızca poliçe düzenlemek değildir”

Berivan BABAHAN

Zirve Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çukurovalı, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamayı, Zirve Sigorta'nın 30. yılına özel, şirketin kuruluş felsefesi ve 30 yıllık vizyonunu dikkate alarak oluşturduğunu belirtti.

Deneyimli iş insanı, Zirve Sigorta’nın 1996 yılında, yerli sermaye ile kurulduğunun altını çizerek, kendisinin de kuruculardan biri olduğunu ifade etti. Kuruldukları günden itibaren müşteri memnuniyetini ön olanda tuttuklarını vurgulayan Çukurovalı, motorlu araç sigortalarından sağlık sigortalarına, konut ve iş yeri sigortalarından mühendislik, nakliyat, sorumluluk, seyahat, ferdi kaza, kritik hastalık ve kurumsal risk çözümlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi. İş insanı, hedeflerinin sadece bir şirket kurmak olmadığını dile getirerek, “Amacımız, ülkemizde uluslararası standartlarda hizmet veren, güçlü sermayeye sahip, güvenilir ve uzun yıllar ayakta kalacak yerli bir marka oluşturmaktı” diye ekledi. Zirve Sigorta’yı farklı kılan sadece sunduğu teminatlar olmadığını söyleyen Çukurovalı, “İhtiyaç anında sergilediği yaklaşım, çözüm odaklılığı ve güvene verdiği değerdir” ifadelerini kullandı.

“Otuz yılı aşkın süredir sigorta sektörünün içerisindeyim”

Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Zirve Sigorta'daki göreviniz nedir?

“Ben Raif Çukurovalı. 1981 yılı Gazi Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık bölümünden mezun olduktan sonra banka sektörüne girdim. Bankacılık deneyiminden sonra otuz yılı aşkın süredir sigorta sektörünün içerisindeyim. 1996 yılında yerli sermaye ile kurulan Zirve Sigorta'nın kurucularından biri olarak bugün Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda uzun yıllar sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli mesleki görevlerde de bulundum. Benim için sigortacılık yalnızca poliçe düzenlemek değil; insanların en zor günlerinde yanlarında olabilmek, güven verebilmek ve verilen sözü yerine getirebilmektir”

“Müşteri memnuniyetini ve finansal gücümüzü her zaman ön planda tuttuk”

Zirve Sigorta'yı kısaca tanıtabilir misiniz? Şirketiniz hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

“Zirve Sigorta, 1996 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulmuş, bugün 30 yıllık tecrübesiyle Kuzey Kıbrıs'ın köklü sigorta şirketlerinden biridir. Kurulduğumuz ilk günden bu yana istikrarlı büyümemizi sürdürürken, müşteri memnuniyetini ve finansal gücümüzü her zaman ön planda tuttuk.

Bugün motorlu araç sigortalarından sağlık sigortalarına, konut ve iş yeri sigortalarından mühendislik, nakliyat, sorumluluk, seyahat, ferdi kaza, kritik hastalık ve kurumsal risk çözümlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesiyle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Güçlü reasürans yapımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde müşterilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz”

“Güçlü bir sigorta sektörü, güçlü bir ekonominin temel taşlarından biridir”

Zirve Sigorta hangi ihtiyaçlardan yola çıkarak kuruldu ve sektörde nasıl bir misyon üstleniyor?

“1996 yılında yola çıkarken hedefimiz sadece yeni bir sigorta şirketi kurmak değildi. Amacımız, ülkemizde uluslararası standartlarda hizmet veren, güçlü sermayeye sahip, güvenilir ve uzun yıllar ayakta kalacak yerli bir marka oluşturmaktı.

Otuz yıl geriye baktığımda bizi bugünlere getiren en önemli iki değer; sabır ve güven olmuştur.

Biz kısa vadeli kazançları hiçbir zaman önceliğimiz yapmadık. Müşterilerimize verdiğimiz sözleri tuttuk, hasar anında onların yanında olduk ve güven ilişkisini her şeyin üzerinde gördük. Bugün hâlâ ilk yıllardan beri bizimle çalışan çok sayıda müşterilerimizin olması, bu anlayışın en büyük göstergesidir.

Misyonumuz sadece sigorta satmak değildir. Toplumda sigorta bilincini geliştirmek, risk yönetimini yaygınlaştırmak ve insanların geleceğini güvence altına alacak çözümler üretmektir. Çünkü inanıyoruz ki güçlü bir sigorta sektörü, güçlü bir ekonominin temel taşlarından biridir”

“Sigorta çözümlerini tek çatı altında sunuyoruz”

Müşterilerinize sunduğunuz başlıca sigorta hizmetleri nelerdir?

“Müşterilerimizin hayatlarının her alanında ihtiyaç duyabilecekleri sigorta çözümlerini tek çatı altında sunuyoruz.

Başlıca hizmetlerimiz arasında;

* Trafik ve Kasko Sigortaları,

* Özel Sağlık Sigortaları,

* Acil Sağlık ve Seyahat Sağlık Sigortaları,

* Ferdi Kaza ve Kritik Hastalık Sigortaları,

* Konut ve İş Yeri Sigortaları,

* Nakliyat ve Mühendislik Sigortaları,

* Mesleki ve Mali Sorumluluk Sigortaları,

* Tarım, Tekne ve birçok özel risk sigortası bulunmaktadır.

Ancak bizim için en önemli hizmet, poliçeyi sattıktan sonra başlayan hizmettir. Hasar anında müşterimizin yanında olmak, hızlı çözüm üretmek ve güven vermek en büyük önceliğimizdir”

“Bizi farklı kılan; 30 yıldır değişmeyen ilkelerimizdir”

Zirve Sigorta'yı sektörde diğer sigorta şirketlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir?

“Bizi farklı kılan şey yalnızca ürünlerimiz değildir. Zirve Sigorta’yı farklı kılan, sadece sunduğu teminatlar değil; ihtiyaç anında sergilediği yaklaşım, çözüm odaklılığı ve güvene verdiği değerdir.

Bizi farklı kılan; 30 yıldır değişmeyen ilkelerimizdir. 30 yıllık tecrübemizi, her müşterimize aynı özenle yansıtıyoruz. Sabırlı olduk, dürüst olduk, verdiğimiz sözün arkasında durduk, müşterilerimize her zaman ulaşılabilir olduk ve zor günlerinde yanlarında olduk.

Sigortacılıkta güven yıllar içinde kazanılır. Biz bu güveni bir reklam kampanyasıyla değil, otuz yıl boyunca binlerce müşterimizin memnuniyetiyle oluşturduk.

Bugün hâlâ ilk günkü heyecanımızla çalışıyor olmamızın nedeni de budur.

“Sigortacılıkta en büyük sermaye güvendir”

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

“Otuz yıl önce bize inanan ilk müşterimizden bugün bize güvenen on binlerce müşterimize kadar herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bu başarı sadece Zirve Sigorta'nın değildir; çalışanlarımızın, acentelerimizin, iş ortaklarımızın ve en önemlisi bize güvenen müşterilerimizin ortak başarısıdır.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de teknolojiyi yakından takip eden, yenilikçi çözümler üreten, finansal olarak güçlü ve güven veren bir sigorta şirketi olmaya devam edeceğiz.

Çünkü biz, 30 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı inançla çalışıyoruz:

Sigortacılıkta en büyük sermaye güvendir. Güven ise yıllar içinde kazanılır”