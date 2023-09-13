Sığmadı, doldu, taştı!

873 ZANLI VEYA MAHKUM PROFİLİ:

Üçüncü ülke vatandaşı: 376

TC vatandaşı: 209

KKTC: 183

Çift uyruklu: 105

SUÇLAR:

Uyuşturucu: 180

KKTC’de izinsiz ikame: 75

Cinsel suç: 72

Öldürme: 67

Ev açma:53

Sirkat-soygun: 47,

İnsan kaçakçılığı: 27

KKTC’ye izinsiz giriş:25

Ağır yaralama: 22

Ciddi darp:18

Sahte belge: 17

Zorla insan kaçırma:15

Öldürmeye teşebbüs: 15

Diğerleri: 113

Ayşe GÜLER

Taşınma işlemleri Temmuz 2022’de tamamlanan yeni cezaevi de doldu, taştı, zanlı ve mahkumlar buraya da sığmadı.

625 kişi kapasiteli yeni cezaevinde şu anda 719 zanlı ve mahkum bulunuyor.

Düzensiz göçmen ve sınır ihlali suçlarından tutuklu olan suçlular ise Lefkoşa Sanayi bölgesindeki eski cezaevinde kalıyor. Bu kişilerin sayısı 154…

Resmi verilere göre; eski ve yeni cezaevindeki toplam zanlı ve suçlu sayısı 873’e yükselmiş durumda.

Mahkum ve zanlıların 64’ü kadın, 36’sı genç ve çocuk…

YENİDÜZEN’e konuşan Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, kalabalık nedeniyle 10 kişilik koğuşların 14 kişiye çıkarıldığını söyledi, personel eksikliğine dikkat çekti, “Yokluklar içerisinde bir şeyler yapmak isteniyor” dedi.

Yüzde 43’ü üçüncü ülke vatandaşı…

Cezaevinde bulunan 873 zanlı ve mahkumun yüzde 43’ü yani 376’sı üçüncü ülke, yüzde 24’ü yani 209’u TC uyruklu.

Zanlı ve mahkumların yüzde 21’i (183), yüzde 12’si (105)çift uyruklu…

‘Uyuşturucu’ ve ‘KKTC’de izinsiz ikame’ ilk sıralarda

Resmi verilerde suçların da dağılımı paylaşıldı.

Buna göre; ‘uyuşturucu’ ve ‘KKTC’de izinsiz ikame’ suçu ilk sıralarda yerini aldı.

180 zanlı veya mahkumun ‘uyuşturucu’, 75’inin ise ‘KKTC’de izinsiz ikame’ suçlamasıyla cezaevinde olduğu verilere yansıdı.

Diğer dağılım şöyle: Cinsel suç: 72, adam öldürme: 67, ev açma:53, sirkat-soygun: 47, insan kaçakçılığı: 27, KKTC’ye izinsiz giriş:25, ağır yaralama: 22, ciddi darp:18, sahte belge: 17, zorla insan kaçırma:15, adam öldürme teşebbüs: 15, diğerleri: 113.

Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan:

“10 kişilik koğuşların sayısı 14’e çıktı”

Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, kapasite aşımına dikkat çekti, dün itibariyle toplam mahkum ve zanlı sayısının 873 olduğunu açıkladı.

Yeni cezaevinin 625 kişilik olduğunu dile getiren Erdoğan, kalabalık nedeniyle 10 kişilik koğuşların 14 kişiye çıkarıldığını söyledi.

Erdoğan, çalışmaların tamamlanmamasından dolayı şu an 100 kişilik açık cezaevinin kullanılamadığına yönelik bilgi de verdi.

Zanlı ve mahkumların 64’ünün kadın, 36’sının ise genç ve çocuk olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘uyuşturucu’ suçunun başı çektiğini anlattı.

“Yokluklar içerisinde bir şeyler yapmak isteniyor”

Sanayi bölgesindeki eski cezaevi olmak üzere 2’sinin de aktif kullanıldığını ifade eden Erdoğan, personel eksikliğine dikkat çekti, “Yokluklar içerisinde bir şeyler yapmak isteniyor” dedi.

Erdoğan, yeni yasaya göre cezaevinde doktor ve hemşire bulunmasının zorunlu olmasına rağmen şu anda zanlı ve mahkumların hastaneye sevk edildiğini kaydetti

Günde 20-30 zanlı veya mahkumun psikologla görüşmek istediğine dair cezaevi yönetimine dilekçe verdiğini de açıklayan Erdoğan, “1 psikolog bu kadar kişiye nasıl bakacak?” diye sordu.

Erdoğan, cezaevinde sosyal hizmetler uzmanı bulunmadığını da dile getirdi.