Sigara çalmakla suçlanıyor

Lapta’da faaliyet gösteren Bestmar isimli marketten hırsızlık yapan E.M., mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cennet Koru, zanlının 09.07.2021 tarihinde, 00.20-00.40 saatleri arasında Lapta’da faaliyet gösteren Bestmar isimli marketin kilitsiz vaziyette bulunan kapısından içeri girdiğini, 4 ayrı yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 8 bin TL nakit parayı ile farklı markalarda 16 paket sigara çaldığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden polis, zanlının tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının evine arama yapıldığını kaydeden polis, bahçede çalılıkların arasında poşet içerisinde sigara ve paranın bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının bahçesinde suç esnasında kullandığı şapa ve kıyafetlerin küllerinin bulunduğunu da söyledi.

Zanlının Alman vatandaşı olduğunu, oturma izninin bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.