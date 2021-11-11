Şiddetli rüzgar güneyde de olumsuzluklara neden oldu

Adayı dün sabah itibarıyla etkisi altına alan şiddetli rüzgar, Kıbrıs’ın güneyinde de bazı bölgelerde ağaçları devirdi, tabelaları yerinden söktü ve elektrik kablolarının birbirine temas etmesine yol açarak yangınlara sebep oldu.

Fileleftheros gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle atmosferin tozla dolduğunu, bazı yolların tedbir amaçlı kapatıldığını ve İtfaiye ile Elektrik İdaresi yetkililerinin tüm gün boyunca yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye çalıştığını yazdı.

Gazete, 8 bofor şiddetinde esen rüzgarın bir bölgede 9 bofora kadar ulaştığını ve hava sıcaklığının da 6 derece azaldığını kaydetti.

Haberde, yarından itibaren sıcaklığın artacağı ve mevsim normallerine ulaşacağı ifade edildi.

Rüzgar parkları Elektrik İdaresi’nden daha fazla elektrik üretti

Gazete, bir diğer haberinde ise, rüzgar parklarının şiddetli rüzgar sayesinde 304 megavat elektrik ürettiğini ve bunun, güneydeki toplam elektrik üretiminin yüzde 52’sine denk geldiğini yazdı.

Haberde, güneydeki Elektrik İdaresi’nin önceki gün ürettiği elektrik enerjisinin toplam üretimin yüzde 48’ini oluşturduğu belirtildi.