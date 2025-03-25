Şiddet uygulamadığını iddia etti, şahit olarak “işçilerini” gösterdi

Alayköy’de eski eşini darp ettiği iddiasıyla tutuklanan şahıs mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, “eşine şiddet uygulamadığını” öne sürdü, şahit olarak “yanında çalışan işçileri” gösterdi.

Polis, işçilerin “zanlı aleyhinde ifade veremeyeceğini düşündüğünü” belirtti, kadının bedenindeki darp izlerine işaret etti.

Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının “ciddi darp” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 14 Mart tarihinde Alayköy’deki ikametgahı içerisinde ayrıldığı eşiyle kendisinden boşandığı için tartıştığını söyledi.

Polis, zanlının çıkan tartışma esnasında kadını ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis memuru, şikayetin 21 Mart’ta yapıldığını, zanlının dün tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, vücudunun çeşitli yerlerinde sararmaya başlayan morluk tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, şikayetin devam ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise eski eşine vurmadığını, 3 şahidi olduğunu söyledi.

Polis, bu iddia üzerine söz konusu 3 kişinin zanlının yanında çalışan işçileri olduğunu, ustaları aleyhinde ifade vermeyeceklerini düşündüğünü, kadının vücudunda darp izleri tespit edildiğini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.