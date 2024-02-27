Şiddet sarmalı

► Mahkemelerin yıllık faaliyet raporuna göre, 2022 yılında şiddet olaylarıyla ilgili toplamda 62 dava yargıya taşınmıştı. 2024 yılının sadece ilk iki ayında polise yansıyan şiddet olaylarının sayısının şimdiden neredeyse yarısına yaklaşması dikkat çekti.

Serap ŞAHİN

Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta geçtiğimiz hafta iki grup arasında meydana gelen şiddet olayları, toplumda infiale neden oldu. YENİDÜZEN’in araştırması, şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandığını gözler önüne serdi.

Polis bültenlerine yansıyan verilere göre, 2024 yılının ilk 2 ayında ‘en az’ 25 şiddet olayı meydana geldi, 65 kişi tutuklanarak yargı karşısına çıkarıldı. Polise yansımamış olayların sayısı ise bilinmiyor.

Mahkemelerin yıllık faaliyet raporuna göre, 2022 yılında şiddet olaylarıyla ilgili toplamda 62 dava yargıya taşınmıştı. 2024 yılının sadece ilk iki ayında polise yansıyan şiddet olaylarının sayısının şimdiden 30’a; yani neredeyse yarısına yaklaşması dikkat çekti.

İçinde bulunduğumuz yılda meydana gelen 25 şiddet olayı ve 65 tutuklama ile ilgili işlenen suçların içeriği incelendiğinde ise tablo daha da vahim bir hal alıyor:

“Darp”, “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar, Sarhoşluk Ve Rahatsızlık”, “Kavga ve Yaralama” “Kanunsuz Bıçak Taşımak”, “Kaçırma, Alıkoyma, Tehdit, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, İfşa, Şiddet Tehdidi”, “Halkta Korku, Dehşet Ve Endişe Yaratacak Şekilde, Kanunsuz Olarak Toplanma.”

YENİDÜZEN’in polis bültenlerinden derlediği rakamlara göre Ocak ayında 13 şiddet olayı yaşandı, 26 kişi tutuklandı. 26 Şubat tarihine kadar ise 12 şiddet olayı yaşandı, 39 kişi tutuklandı.

Ocak ayında 13 olay, Şubat ayında 12 olay

2024 yılının Ocak ayında yaşanan şiddet olaylarında 13 olay meydana gelirken, toplamda 26 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Şubat ayında Kıbrıs’ın kuzeyinin çeşitli bölgelerinde 11 adet şiddet vakaları yaşandı. Yaşanan olaylarda toplamda 39 kişi tutuklandı.

2022 yılında 62 dava yargıya taşınmıştı

Mahkemelerin yıllık faaliyet raporuna göre, 2022 yılında şiddet olaylarıyla ilgili toplamda 62 dava yargıya taşınmıştı. 2024 yılının sadece ilk iki ayında ise polise yansıyan şiddet olaylarının sayısı şimdiden 30’a yaklaştı. İçinde bulunduğumuz yılın sadece 2 ayında, 2022 yılında polise yansımış toplam şiddet olaylarının yarısı kadar şiddet olayı yaşanmış durumda.

Ocak ayında meydana gelen şiddet olayları:

Girne’de soygun ve darptan 1 kişi tutuklandı

Girne’de kimliği meçhul şahıs, bir apartman dairesinin panjurunu kırıp hasara uğrattıktan sonra pencereyi açarak, içeriye girdi ve ikametgah içerisinde bulunan çanta ile para cüzdanında muhafaza edilen toplam 900 TL ve 40 Euro nakit parayı alıp, çalmıştı.

Söz konusu şahıs ardından kendisini fark edip durdurmaya çalışan ev sakinin yüzüne ve başına elleriyle vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, içeriye girdiği pencereden çıkıp kaçmıştı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak S.P.(E-24) tespit edilerek, tutuklanmıştı.

Gemikonağı’nda kavga 1 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda, A.Ş.A. (E-16) ve E.A. ikamet etmekte oldukları evden çıkmaları konusunda tartıştıkları İ.O.(E-41), H.O.(E-30) ve O.E.(E-45) ile kavga ettikleri sırada, A.Ş.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.O’yu karın bölgesinden, O.E’yi ise sol koltuk altından yaralamıştı. Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alınırken, A.Ş.A. tutuklanmıştı.

Trafik nedeniyle çıkan kavgada bir kişi darp edildi

Serdarlı-Ulukışla yolunda trafik nedeniyle çıkan kavgada bir kişi darp edilmişti. Polisin verdiği bilgiye göre, M.K. (E-39), saat 08.00 sıralarında, Serdarlı-Ulukışla yol kavşağında tehlikeli sürüşle kendi aracını geçtiği ve akabinde de trafik kazası yaptığı gerekçesiyle T.Ç.’yi (E-32) darp eden M.K. tutuklanmıştı.

İskele’de çıkan kavgada 9 kişi tutuklandı

İskele’de, M.Ç.(E-22)’nin kullanımındaki ve A.Ç.(E-20) ile O.Ş.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç ile H.E.A.(E-19)’nın kullanımındaki ve S.A.(E-20)’nın yolcu olarak bulunduğu başka bir araç ile, daha önceden arkadaşları S.A.’yı ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesiyle, kullanımlarındaki bahse konu iki araç ile M.B.(E-23)’nin kullanımındaki başka bir aracı sıkıştırıp aracın sağ ve sol ön kısımlarına kasten çarptıktan sonra, olay yerinden aldıkları taşları da kasten aracın sol ön kapı camı ile tavanına vurup kırarak hasara uğratmışlardı. Ertesi gün ise, S.A.’nın arkadaşları A.C.E’nin (E-27) kullanımındaki ve Ü.Y.’nin E-23) yolcu olarak bulunduğu araç ile, E.E’nin (E-27) kullanımıdaki aracın arkasına ve sağ arka kapısına kasten çarparak hasara uğrattıktan sonra, araçtaki yolcu Ü.Y. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, diğer araç içerisinde bulunan E.E. ve yolcuya göstererek tehdit etmişlerdi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

İskele ve Lefkoşa’da yaşanan iki darp olayında 3 kişi yaralandı

İskele’de bulunan bir apartmana ait araç park yeri içerisinde 21.30 sıralarında, S.K. (E-46), eşi ile konuştuğu gerekçesiyle S.U.'nun (E-34) yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiş ve sol üst dişinin kırılmasına sebep olmuş, S.K tutuklanmıştı.

Lefkoşa’da 2 kişi birbirlerini darp etti

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir barda, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.K.(K-26), cam şişeyle E.S.'ye (E-21) vurmak suretiyle başında kesi oluşmasına sebep olmuştu. E.S. de, H.K.’nin alnına kafasıyla vurmak suretiyle adı edileni darp etmiş, konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştı.

Girne’de alkollü şahıs ‘araç tekmeledi’

Girne’de C.M.(E-29) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikten sonra, söz konusu sokak üzerinde park halinde bulunan NT 194 plakalı salon aracın sol arka farına, tekme atarak hasar verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.



Alsancak’ta arkadaşını darp etti

Alsancak’ta aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S., 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, arkadaşı İ.Ş’nin (E-22) başına defalarca yumruk vurarak başından yaralamıştı.

İ.Ş.'nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede alınmıştı.

Şişe ve süpürgeyle dövüp, parasını çaldılar

Lefkoşa’da bir kişiyi evinde şişe ve süpürge sapıyla dövüp, cep telefonundaki banka uygulaması aracılığıyla 120 bin TL’sini çalan 5 kişiden 2’si tutuklanmış, 3 kişi ise aranıyordu.

Polisin açıklamasına göre, N.H.N.(E-30), A.S.B (E-29), F.U.(E-27) ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, C.S.O.’nun (E-29) kaldığı ikametgâha giderek, zorla alıkoyduktan sonra, içki şişesi ve ahşap süpürge sapıyla ciddi şekilde darp etmişti. Söz konusu kişiler C.S.O.’nun cep telefonunu da zorla alıp, banka uygulamasında bulunan 120 bin TL’yi kendi hesaplarına göndermek suretiyle çalmışlardı. Saldırganlar daha sonra adı geçen şahsın aracının içerisinde mıhafaza edilen araç evraklarını da alıp, kaçmışlardı.

Bardakla yaraladı

Girne’de bir eğlence mekânı içerisinde, B.B.(K-23), kıskançlık sebebiyle şampanya bardağını O.K.’nin (K-30) yüzüne vurarak, yüzünden ve elinden yaralanmasına neden olmuş, olay sonrası tutuklanmıştı

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine B.B. tespit edilerek tutuklanmıştı.

Park yerinde kavga

İskele’de bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.G. (E-34) bir taraf, I.A. (E-33), A.V. (E-42) ve V.P. (E-36) diğer taraf olup, kavga etmişti. Kavgada, aldığı darbeden dolayı K.G.’nin sol ayak tarak kemiği kırılmıştı. Olay sonrası sahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

Kapıyı tekmeledi, bir kişiyi darp etti

İskele’de, S.D.(E-36) 252 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir site içerisinde bulunan ikametgahın giriş kapısına kasten tekme atıp kırarak ikametgaha girmiş ve ikametgahtaki M.S.’yi (E-23) darp etmişti. Daha sonra ikametgâhta bulunan vazoyu ve yatak odasının kapısına kasten tekme atıp kırmıştı. S.D. akabinde konu ikametgahtan dışarıya çıkarak, yol içerisinde yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği esnada, olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanmıştı.

Şubat ayında meydana gelen şiddet vakaları:

Otel ve iş yerini kasti hasara uğrattı

Girne’de kaldığı otele giden A.Ç.(E-50) abisinin otele gelmediği gerekçesiyle otelin restoranında bulunan camları, dekor amaçlı bulunan çakıl taşlarını kırdı ve bağırıp rahatsızlık yaptıktan sonra tutuklanmıştı.

Öte yandan Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye izinsiz olarak giren A.A. (55) alçıpan duvarı keserek hasara uğratan A.A. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Önce aracı hasara uğrattı, sonra darp etti

E.A.’nın (E-34), Gazimağusa’da trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle H.T.’nin (E-49) kullanımındaki aracın önünü kestikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu sert cisimle söz konusu aracın sol arka camını kasten çizerek hasara uğratmış, H.T.’nin başına ve kollarına vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp etmişti. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine E.A. tutuklanmıştı.

Barda çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, yüksek sesle konuşmak konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A. (E-48) 173 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 85 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.R. (K-34), 212 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.R. (E-36) ve 84 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.L.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etmiş ardından tutuklanmışlardı.

Küfürlü konuşmaması için uyarılınca darp etti

Boğaziçi’nde bulundukları ikametgah içerisinde, küfürlü konuşmaması için kendisini uyardığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Y.(E-40), S.Ç.’nin (E-39) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etmiş ve bir dişinin kırılmasına sebep olan M.Y. tutuklanmıştı.

Bıçakla yaraladı

İskele’de bir apartmana ait araç park yeri içerisinde H.T.E. (E-27), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Ö.’yü (E-74) çenesinin alt kısmından yaralamıştı. E.Ö., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, H.T.E. tutuklanmıştı.

Bar görevlisine bıçakla saldırdı

Ortaköy’de faaliyet gösteren bir barda yaşanan olayda B.A.(E-32), 280 miligram alkolü içki tesiri altında olduğu esnada, hesap yüzünden tartıştığı bar görevlisine bıçak sallayıp, bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan şahıs tutuklanmış ve yapılan muhaceret kontrolünde B.A.’nın ikamet izinsiz olduğu tespit edilmişti.

Ev sahiplerini darp edip bağladıktan sonra hırsızlık yaptılar

Karşıyaka’da yapımı devam eden bir evin yatak ve oturma odalarının kapılarını izinsiz olarak açıp içeriye giren ve evde kalan C.G.(E-56), G.H.(E-41) ve M.A.R.’ı (E-29) ciddi şekilde darp edip, bağlayan

Y.R. ve E.K., daha sonra ev sakinlerine ait 3 cep telefonu, 9.900 TL, 20 Stg, ve 400 ABD doları nakit para, kıyafetler ile seyahat belgelerini çalmıştı. Bir cep telefonunu ise kasten yere atıp kıran zanlılar

tespit edilerek tutuklanmışlardı.

100 yaşındaki adamı darp etti

Gazimağusa’da çalıştığı yaşlı bakım evinde kalmakta olan 100 yaşındaki Şaban Disko’yu rahat durmayıp, uyumadığı gerekçesiyle elleri ve ayaklarıyla ciddi şekilde darp eden H.Ö. tutuklanmıştı.

2 kadını darp etti

Daha önce şiddet suçundan hapse mahkum edilen ardından da hakkında ihraç kararı alınan ancak Bakanlar Kurulu tarafından ihraç kararı durdurulan D.K., Gönyeli’de 2 kadını darp etmişti.

Kaçırdıkları kişiyi darp edip, kadın kıyafeti giydirdiler

Gazimağusa’da darp ederek kaçırdıkları kişiye kadın kıyafeti giydirip video görüntüsü alarak tehdit eden ve videoyu silmek için para isteyen üç kişi tutuklanmıştı.

Gazimağusa’da İ.H.A.(E-22), H.A.(E-25), B.D.(E-21) ve O.Y.(E-30), kendilerini polise ihbar ettiği gerekçesi ile T.Y’yi darp ettiler ve araçlarına koyarak bir eve götürerek, T.Y’ye kadın kıyafeti giydirip video görüntüsünü alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ederek, video görüntüsünü silme karşılığında 20,000 TL para isteyip, vermemesi halinde kendisine zarar vereceklerini söyleyerek tehdit etmişlerdi. Zanlılar, daha sonra konu şahsı başka bir yere bırakmışlardı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Zahra Sokak’taki şiddet olayları…

Lefkoşa'da, Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan şiddet olaylarıyla ilgili olarak 19 kişi tutuklanmış, halen aranan şahıslar olduğu belirtilmişti. Polis açıklamasında "halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz olarak toplanan şahıslarla ilgili ileri soruşturma" yapıldığı kaydedilmişti.