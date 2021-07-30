Sıcakta çalışmaya sınırlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasındaki sürede, açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatleri arasında çalışma yapılmasını yasakladı.

Bakanlık, Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, havanın 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak belirledi.

Bakanlık, 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.