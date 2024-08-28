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  3. Sıcaklık iç kesimlerde 35–38, sahillerde 31–34 derece dolaylarında olacak
Sıcaklık iç kesimlerde 35–38, sahillerde 31–34 derece dolaylarında olacak

Sıcaklık iç kesimlerde 35–38, sahillerde 31–34 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak.

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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesinin 29 Ağustos – 4 Eylül dönemi tahminlerine göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Dönem içerisinde sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında olacak.

Havanın, yarın ve cuma parçalı ve az bulutlu; cumartesi, pazar ve pazartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba ise az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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