Sıcaklık düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, iç kesim ve sahillerde hava sıcaklığı biraz düşecek. Sıcaklık, periyodun ilk günlerinde 28-31 derece, diğer günlerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; periyodun ilk günleri açık ve az bulutlu, 11 Kasım Perşembe gününden itibaren ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar genellikle, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, çarşamba ve perşembe günleri ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.