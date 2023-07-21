Sıcaklık 45 dereceye kadar yükselecek
Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava, bu hafta da devam edecek.
A+A-
Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava, bu hafta da devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık iç kesimlerde 42-45 derece, sahillerde ise 37-40 derece dolaylarında seyredecek.
Alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi beklenen bölgede, hava açık olacak, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Bu haber toplam 351 defa okunmuştur
Etiketler : sıcak, sıcak hava