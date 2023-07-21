Sıcaklık 45 dereceye kadar yükselecek

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava, bu hafta da devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık iç kesimlerde 42-45 derece, sahillerde ise 37-40 derece dolaylarında seyredecek.

Alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi beklenen bölgede, hava açık olacak, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.