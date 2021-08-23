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Sıcaklık 38-41 derece

Sıcaklık 38-41 derece

Bölgenin 24 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Bölgenin 24 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak. 
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, bu süre içerisinde açık olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.  
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.    

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