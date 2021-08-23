Bölgenin 24 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, bu süre içerisinde açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.