Sıcaklık 35-38 derece

Sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi hafta boyunca etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.