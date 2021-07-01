Sıcaklara dikkat
Kıbrıslı Rum Meteoroloji Dairesi bugün hava sıcaklığının çok yükselerek 42 dereceye varmasının beklendiği uyarısında bulundu.
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Kıbrıslı Rum Meteoroloji Dairesi bugün hava sıcaklığının çok yükselerek 42 dereceye varmasının beklendiği uyarısında bulundu.
Bu hafta adada hava sıcaklığı hızla artarken Meteoroloji Dairesi sarı uyarı yaparak yüksek hava sıcaklığının yerel saatle 17.00’ye kadar devam edeceğini bildirdi.
Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığının 42 dereceye yükselmesi, Trodos’un en yüksek kesimlerinde 33 dereceyi geçmesi bekleniyor.
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Etiketler : meteoroloji