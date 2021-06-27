Sıcaklara dikkat

Kıbrıslı Rum Meteoroloji Dairesi, Pazar günü için saat 17.00’ye kadar sarı alarm duyurusu yaptı. Cumartesi gecesi yürürlüğe giren uyarıda, hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Yapılan uyarıya göre, Cumartesi gecesi için en düşük hava sıcaklığı iç kesimlerde 26, sahillerde ise 25 derece olması bekleniyordu.

Kitas hava durumu sitesine göre ise hava sıcaklığın önümüzdeki hafta boyunca 40 derece dolaylarında olması beklendiği aktarıldı.

Kaynak Cyprus Mail