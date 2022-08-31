Sıcak ve nemli hava sürecek

Sıcak ve nispeten nemli hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, hava pazartesi gününe kadar açık, salı açık, öğle saatleri parçalı bulutlu, çarşamba günü de az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.