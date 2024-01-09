Sıcak şarap ve ateş eşliğinde Rüstem’de yılın ilk caz konseri

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Surlariçi’ndeki Rüstem Kitabevi yeni yılın ilk caz etkinliğini 13 Ocak Cumartesi gecesi düzenliyor.

Saat 21:00’de başlayacak yeni yılın ilk canlı caz konserinde vokalde Ezgi Akgürgen, gitarda Kadir Evre (gitar), bas gitarda Cahit Kutrafalı ve davulda Uğur Güçlü sahne alarak en sevilen caz parçalarını sanatseverlerle paylaşacak.

Geçtiğimiz ay sıcak şarap ve ateş eşliğinde gerçekleşen yılın son caz etkinliğine sanatseverler büyük ilgi göstermiş ve hangar bölümünü doldurmuşlardı.

Rezervasyon gerekli olup 200 TL’den satılacak etkinlik biletleri kapıdan veya online olarak kıbrısbiletcim ve gişekıbrıs sitelerinden temin edilebilir.