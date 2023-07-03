Sıcak hava etkisini sürdürüyor...

Sıcak havanın etkili olduğu bölgede ileriki günlerde de en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesinin 10 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 ºC, sahillerde ise 29 - 32 ºC dolaylarında olacak, 7 Temmuz’a kadar yer yer sabah saatleri sisli olacak.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.