Sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Dairenin açıkladığı hava raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu doğrultuda yarından itibaren hafta boyunca hava açık, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41, sahillerde 34 - 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.