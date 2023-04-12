Seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücülerine uyarı

Polis, seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücülerinin aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, araçların trafikten men edileceği uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, (A.E. 99/1974) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün polise verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçlarının da trafikten men edileceği kaydedildi.