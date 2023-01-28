ÜstEL Hükümeti, zamlarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda Seyrüsefer harçlarına zam yapıldı.

Zamlar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

27 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni fiyatlar şöyle:

1016 kilograma kadar olan araçlar: Her kilogram için 0.77 TL

1017-1270 kilogram araçlar: Her kilogram için 1.35 TL

1271-1524 kilogram araçlar: Her kilogram için 3.38 TL

1524 kilogramdan yüksek araçlar: Her kilogram için 4.75 TL.