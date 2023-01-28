Seyrüsefer harçlarına zam
ÜstEL Hükümeti, zamlarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda Seyrüsefer harçlarına zam yapıldı.
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ÜstEL Hükümeti, zamlarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda Seyrüsefer harçlarına zam yapıldı.
Zamlar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
27 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni fiyatlar şöyle:
1016 kilograma kadar olan araçlar: Her kilogram için 0.77 TL
1017-1270 kilogram araçlar: Her kilogram için 1.35 TL
1271-1524 kilogram araçlar: Her kilogram için 3.38 TL
1524 kilogramdan yüksek araçlar: Her kilogram için 4.75 TL.
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Etiketler : zam, seyrüsefer