Seyrüsefer borçlarına kısmi af!

Hükümet, seyrüsefer ve muayene harcı borcu olan araçlara yönelik kısmi af kararı üretti.

Kararda, harçların gecikme zamlarına yönelik yıllara göre muafiyet düzenlemesi yapıldı.

Yasa Gücünde Kararname’ye göre, aftan yararlanmak isteyenlerden, , 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk eden harçları cezaları ile birlikte 28 Nisan 2023 tarihine kadar ödemeleri koşulu aranacak.

28 Nisan 2023’de sona erecek olan “Yasa Gücünde Kararname”nin, “devletin hali hazırda tahsilâtını yapamadığı gelirlerin tahsilâtının yapılması ve kullanılmayan araçların kaydının iptal edilebilmesinin sağlanması” amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

Kararla ilgili Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk edip ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı borcu bulunan mükellefler, 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk eden harçları cezaları ile birlikte 28 Nisan 2023 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla;