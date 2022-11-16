Seyrüsefer borçlarına kısmi af!
Hükümet, seyrüsefer ve muayene harcı borcu olan araçlara yönelik kısmi af kararı üretti.
Hükümet, seyrüsefer ve muayene harcı borcu olan araçlara yönelik kısmi af kararı üretti.
Kararda, harçların gecikme zamlarına yönelik yıllara göre muafiyet düzenlemesi yapıldı.
Yasa Gücünde Kararname’ye göre, aftan yararlanmak isteyenlerden, , 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk eden harçları cezaları ile birlikte 28 Nisan 2023 tarihine kadar ödemeleri koşulu aranacak.
28 Nisan 2023’de sona erecek olan “Yasa Gücünde Kararname”nin, “devletin hali hazırda tahsilâtını yapamadığı gelirlerin tahsilâtının yapılması ve kullanılmayan araçların kaydının iptal edilebilmesinin sağlanması” amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Kararla ilgili Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk edip ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı borcu bulunan mükellefler, 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk eden harçları cezaları ile birlikte 28 Nisan 2023 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla;
- 2021-2022 dönemi için tahakkuk edip ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammının %10'undan muaf tutulacak.
- 2020-2021 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammının %20'sinden muaf tutulacak.
- 2019-2020 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şeki de hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammının %30'undan muaf tutulacak.
- 2018-2019 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününcel muayene harcı ücreti olacak şefİlde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.
- 2017-2018 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.
- 2016-2017 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.
- 2015-2016 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.
- 2014-2015 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.
- 2013-2014 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.
- 2012-2013 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammından muaf tutulacak.