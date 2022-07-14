Seyis’in “oksijene erişim” eylemi, fenalaşması sonucu askıya alındı

Mağusa Devlet Hastanesi’nde “oksijene erişim” sorunu yaşaması nedeniyle, hastane önünde eylem yapacağını açıklayan DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis, yine aynı sorun nedeniyle fenalaşması sonucu eylemi askıya aldığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seyis, oksijene erişim sorunu yaşaması nedeniyle eylemi iptal ettiğini belirtti, ambulansla Lefkoşa’ya kaldırılacağını söyledi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede oksijen alması gereken Seyis, erişim sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda kaldığını ifade etmiş, “Oksijen burnumda 20 metre yürürken bile artık oksijenim normalin altına düşüyor… Bizim durumumuzdaki hastalar bu sıcaklarda Lefkoşa yollarında sürünmeli ki onlara zeval gelmesin” demişti.

“Bizim veya herhangi bir hastanın başına geleceklerden, sağlık hakkına erişimi zorlaştırılan Mağusa Devlet Hastanesi idaresi sorumlu olacaktır” ifadelerini kullanan Seyis, eylemle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Cuma gün (15 Temmuz 2022) saat 11.00’de eylemdeyim.

Yok, artık sizin duyarsızlığınıza daha fazla sabredemeyeceğim. Yani kimse bizden, üsttekilerin kendi egolarınızı tatmin ederken, bizim yavaş yavaş eziyet ile ölüme razı olmamızı beklenmesin. Yapılması gerekeni yapar ve gelirim hastanenizin önüne orda direndiğim kadar direnirim. Yatır kalkar yine gelirim.

Oksijen burnumda 20 metre yürürken bile artık oksijenim normalin altına düşüyor. Hele de Oksijeni çıkarıp da 10 metre yürümek demek Oksijenin 40’lara kadar düşmesine neden olmaya başladı. Ama Mağusa hastane idaresinin egosu en önemli! Bizim durumumuzda hastalar bu sıcaklarda Lefkoşa yollarında sürünmeli ki onlara zeval gelmesin!

Açıkça söylüyorum, bizim veya herhangi bir hastanın başına geleceklerden, sağlık hakkına erişimi zorlaştırılan Mağusa Devlet Hastanesi idaresi sorumlu olacaktır. Lütfen birileri bana bir devlet hastanesi doktorunun, devletin başka bir doktorunu nasıl ve hangi yetki ile devletin hastanesinde hastalarını tedavi etmekten men edebileceğini anlatsın. Her şeyden vazgeçip kaderci olalım diye mi bekliyorlar? Az bile olsa nefes alabildikçe bu olmayacak.

Bu durumda 15 Temmuz Cuma gün saat 11.00’de Mağusa Devlet Hastanesi ziyaretçi giriş kapısı karşısında eylem yapıp taleplerimizi bir kez de orda tekrarlayacağız. Sonrasında ise gücümüz oranında mücadelemiz devam edecek.

Lütfen imza kampanyasında imzası olan, ama kendini orda duracak güçte hissetmeyen veya sonrasında hasta olacağını düşünen hiçbir hasta eyleme katılmasın. Ben kendimde arkadaşlarımın sağlığını tehlikeye sokma hakkını görmüyorum.

Ve lütfen Mağusa hastane idaresi baskısı altında taraf olmak zorunda bırakılan Hastane çalışanı, hukukumuz olan olmayan ve yakın olduğumuz insanlar, sizden istenenleri yapmak zorunda kalırsanız size kırılacağımızı düşünmeyin, böyle olayları çok gördük. Her diktatöryal idarenin başvurduğu yöntemler bunlar.

Ve Merhaba Mağusa Devlet Hastanesi İdaresi, biraz daha gayret ederseniz başarıp sorunlu hastalardan kurtulacaksınız! Ne diyelim; Hade gazanız mübarek olsun!

NOT - Bu arada bakın düşük oksijen ne demekmiş;

İnsan kanındaki oksijen seviyesinin yüzde 95-100 arasında olması normal kabul edilir. Yüzde 90'ın altındaki oksijen seviyesi düşük olarak kabul edilir ve bu hipoksemiye neden olabilir.

Kanımız normalde %98 civarında oksijen satürasyonu seviyesine sahiptir. Seviyenin %85'in altına düşmesi bilinç kaybına, komaya hatta ölüme yol açar.”