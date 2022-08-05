Seyis: “Öldüreceksiniz bizi de kurtulasınız!”

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle yine oksijene erişim sorunu yaşayan DEV-İŞ eski başkanlarından Mehmet Seyis, çareyi araba çakmaklığında buldu. “Sıfır hasta-sıfır sorun! Hükümet’in süper çözümü bu sanırım! Öldüreceksiniz bizi da kurtulasınız” diyen Seyis, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, ‘oksijen desteği salonları’ kurulmasını talep etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seyis’in paylaşımı şöyle:

“Hastalar kalmazsa, sağlık sorunu da kalmaz, en azından hastaların elektrik sorunu da kalmaz! Yani sıfır hasta-sıfır sorun! Hükümet’in süper çözümü bu sanırım! Be ama öldüreceksiniz bizi da kurtulasınız… Ee siz gelemediniz ama biz randımanlı çalışmasa bile araba çakmaklığına kadar sürünerek de olsa gittik elektriğin gelmesini orda bekledik. Kursanıza artık oksijen desteği salonlarını.”