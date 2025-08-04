Seyir halindeki aracın penceresinden sarkan çocuk için araç sürücüsüne polisten 8 bin 693 TL ceza

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir araç sürücüsünün çocuğunun aracın penceresinden sarkmasına müsaade etmesi görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine Girne Polis Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polisten verilen bilgiye göre, Trafik ekipleri tarafından tespit edilen söz konusu araç sürücüsüne, seyir halindeki araçta çocuk koltuğu kullanmadan çocuk taşımak suçundan 8 bin 693,80 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.