Seyir halindeki araç alev aldı

Bu sabah meydana gelen araç yangını sonucunda bir araç seyir halindeyken alev aldı, yanarak adeta kullanılmaz hale geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Öztunç yönetimindeki NP 033 plakalı araç, Gönyeli’ye doğru seyrettiği sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın ön kaputu, tamponu ve farları tamamen, ön kapıları ve çamurlukları ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön lastikleri ise zarar gördü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: ARŞİV