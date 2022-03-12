Seyir halindeki araç alev aldı

Gönyeli Yenikent bölgesinde bu sabah 11.35 sularında Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir halindeki araçta 'şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik aksamlarının kısa devre yapması' sonucu yangın meydana geldi, seyir halindeyken alev alan araca ilk müdahaleyi ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle bölge esnafı yaptı. Arından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı tamamen söndürdü.

İtfaiye ekipleri yanma sebebinin henüz bilinmediğini, kapsamlı araştırma yapılacağını söyledi. Aracın sönmesinin ardından olay yerine ulaşan polis, itfaiye ile birlikte incelemelerde bulundu.

Olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polisten gelen açıklama şöyle:

"Bugün saat 11.35 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir halindeki GJ 689 plakalı araçta şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangına duyarlı vatandaşlar yangın söndürme cihazları ile müdahale etmelerinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir".

Fotoğraflar Derya ULUBATLI