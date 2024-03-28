“Sevinç’in hayati tehlikesi bulunuyor”

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan D.Y.Ü. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulgularını aktaran polis, Çarşamba günü saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, D.Y.Ü.’nün, yönetimindeki araç ile, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Polis, Sevinç’ten 20 cc kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, araçta 35, motosiklette 15 bin TL hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.