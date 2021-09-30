Sevgilisini yaraladı, teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama ve ciddi darp” meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı B.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının ‘Yaralama, Ciddi Darp’ suçlarını işlediğini belirtti. Polis, zanlının 29 Eylül saat 01:30 sularında Lefkoşa'daki evi içerisinde, kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile sevgilisi D.B.Y.'yi kesici bir maddeyle yaraladıktan sonra ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, D.B.Y’nin acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu aldığını belirtti. Polis, ayni gün zanlının tutuklandığını ve olay yerinin ziyaret edilerek kırık cam parçalarının tespit edildiğini, emare olarak alındığını anlattı. Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ve mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, B.G’nin davaları sonuçlanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.