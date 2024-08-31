Sevcan Çerkez ile zaman tünelinde bir yolculuğa çıktık

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Rüstem Kitabevi, Ağustos ayını Sevcan Çerkez- EXXPORT tarafından gerçekleştirilen 1960’lardan 2000’lere Türk Pop Müziği konseri ile kapattı.

29 Ağustos Perşembe gecesi Rüstem Kitabevi’nde yer alan konserde 1960’lardan 2000’lere Türk Pop Müziği’nin sevilen unutulmazlar arasına giren şarkıları Sevcan Çerkez kendine özgü yorumuyla müzikseverlere sunarken enstrümanlarda Umut Zeytin, Görkem Muniroğlu, İvan Lavrentev, Münür Akgür ve Evander Soner Keskinel de kendisine eşlik etti. Rüstem Kitabevi’nin keyifli ortamı ile nostaljik müziklerin buluştuğu geceye adanın hem kuzeyi hem de güneyinden müzikseverler yoğun ilgi gösterirken EXXPORT’un başarıyla icra edilmiş geniş müzikal yelpazesi eşliğindeki Sevcan Çerkez yorumları herkesi zaman tünelinde bir yolculuğa çıkardı.