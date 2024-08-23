Sevcan Çerkez ile 60’lardan 2000’lere Türk Pop Müziği’nin unutulmaz şarkıları Rüstem’e geliyor

Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Rüstem Kitabevi yazın en sıcak günlerinin yaşandığı Ağustos ayını içinizi serinletecek bir konserle kapatıyor.

29 Ağustos Perşembe gecesi Rüstem Kitabevi’nde yer alacak Sevcan Çerkez- EXXPORT konserinde 1960’lardan 2000’lere Türk Pop Müziği’nin sevilen unutulmazlar arasına giren şarkıları Sevcan Çerkez’in yorumuyla müzikseverlere sunulacak.

Rüstem Kitabevi’nin keyifli ortamı ile nostaljik müziklerin buluşacağı gecede Çerkez’e ülkemizin 5 değerli müzisyeni eşlik edecek. 29 Ağustos akşamı saat 21.00'de başlayacak bu nostalji yüklü konser müzikseverleri 60’lardan 2000’lere müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Girişin 300 TL olduğu konserin biletleri Rüstem Kitabevi ve Deniz Plaza ve kibrisbiletcim sitesinden temin edilebilir.