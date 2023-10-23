Yüzlerce insan Cuma akşamı Lefkoşa’nın güneyindeki Eleftheria Meydanı'nda savaş karşıtı bir miting düzenledi, Gazze'deki savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Filistin halkı ile dayanışma mesajı verilen söz konusu protestoya, Kıbrıs’ın kuzeyinden sendikalar da destek verdi.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Kıbrıs'ın güneyindeki Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO ile birlikte eyleme destek verdi.

PEO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aşam ve Bengihan’ın eylem alanındaki fotoğrafları paylaşılarak, “Sesimizi ve yumruklarımızı bir kez daha birleştirdik” mesajı paylaşıldı.

Öte yandan DEV-İŞ, Çarşamba günü saat 11.00’de Girne Belediyesi binası önünde, savaşları ve masum insanların öldürülmesini protesto etmek, mağdur Filistin halkına destek amacıyla eylem yapılacağını duyurdu.