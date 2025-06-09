30 Mayıs 2025'te Silver Beach'te cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu'nun ölümü ile ilgili adalet çağrısı yapmak amacıyla, yarın (Salı günü) saat 11.00’de Polis Genel Müdürlüğü (Lefkoşa) önünde bir eylem gerçekleşecek.

Açıklama şöyle:

Ahsen 26 yaşındaydı. Hayalleri vardı, gülüşü vardı, yaşam hakkı vardı.

Şimdi bir sahilde sessizlik, bir soruşturmanın içinde eksiklik var.

Bu adalet arayışı sadece Ahsen için değil...

Üstü kapatılmış tüm kadın cinayetleri için.

Ve bir daha hiçbir kadının susmaması, susturulmaması için.

Yarın (Salı) saat 11.00’de Polis Genel Müdürlüğü (Lefkoşa) önünde olacağız.

Sesimize ses, Ahsen’e adalet ol!

#AhsenİçinAdalet

#KadınCinayetleriPolitiktir

#SusmaSesOl