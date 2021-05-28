'Ses kaydı' soruşturması / Avukatlar itiraz etti: "Polis Genel Müdürü olaya taraf oluyor"

Devrim DEMİR

Aralarında iş insanı Tekin Arhun ve polis subayı Ali Savaş Altan'ın da bulunduğu 4 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde birer gün tutukluluk emri alınan zanlılar İsmail Karaböcek, Tekin Arhun, Ali Savaş Altan ve Nurettin Arapsoy öğle saatlerinde yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran mahkemede verdiği ifadede zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Tanık CD sunmak istemişti

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, 20 Mayıs tarihinde zanlı Ali Savaş Altan aleyhinde 'Rüşvet' alma iddiası ile ilgili mahkemeye tanıklık yapmaya gelen Şener Levent'in konu davada “müşteki” konumunda olan Erkut Hafız ile ilgili konuşmaların bulunduğu CD'yi emare olarak sunmak istediğini kaydetti. Dalkıran sunulmak istenen emarenin mahkeme tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.

CD ile ilgili Başsavcılık soruşturma istedi

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, 24 Mayıs tarihinde mahkemeye sunulmak istenen CD ile ilgili Başsavcılığın soruşturma talep etmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Arhun ve Hafiz'in GSM dökümleri geldi....

Dalkıran, zanlı Tekin Arhun ve müşteki Erkut Hafız arasında geçen cep telefonu dökümlerinin dün itibari ile ellerine ulaştığını kaydetti. Dökümlerin kapsamlı bir şekilde inceleneceğini kaydeden Dalkıran, ilk tespitlerde suçun işlendiği tarih olan 12 Aralık 2020 tarihli dökümde saat 16.30 raddelerinde müşteki Erkut Hafız’ın ifadesinde belirttiği gibi zanlı Arhun ile 10 dakika 43 saniye görüşme tespit ettiklerini kaydetti. CD'ye çekilen ve mahkemeye emare olarak sunulmak istenen ses kaydının ise 1 dakika 54 saniye olduğunu ifade eden Dalkıran, olayda ses kaydının çekildiği cep telefonunun arandığını belirtti.

PGM'den gelecek raporlar soruşturmanın seyri için önemli

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Ömür Dalkiran, PGM'den gelecek olan raporların tahkikat için önem arz ettiğini kaydetti. Zanlıların ses kaydının kendileri tarafından yapılmadığını öne sürdüğünü ifade eden Dalkıran, soruşturmanın selameti için 7 gün daha tutukluluk talep etti.

Avukatlar süreye itiraz etti...

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında zanlıların avukatları süreye itiraz etti, duruşma yaptı. Zanlı İsmail Karaböcek'in avukatı Hasan Yücelen, eksik tahkikat yapıldığını iddia ederek, tutukluluğun 'şov' amaçlı istendiğini kaydetti. Zanlı Tekin Arhun'un avukatı Serhan Çınar ise tahkikatın önemi kadar kişilerin hak ve özgürlüklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. Zanlı Ali Savaş Altan'ın avukatı Muhabbet Mevsimler, polisin henüz suçu tespit edilmeyen zanlılara suç örgütüymüş gibi bir tavır sergilediğini kaydetti. Mevsimler, soruşturma memuruna görüşülen dava ile ilgili Polis Genel Müdürü ile ne kadar muhatap olduğu sorusunu yöneltti. Dalkıran, talimatı üstlerinden ve savcılıktan alarak soruşturmayı başlattığını kaydetti. Mevsimler, 7 gün tutukluluk talebinin yukarıdan geldiğini öne sürdü. Zanlı Nurettin Arapsoy'un avukatı Şahap Tokatlı, müvekkilinin bilgisayar mühendisi olduğuna dikkati çekerek herkesin evinde CD ve bilgisayar olduğunu söyledi. Tutukluluk süresinin makul bir süre olmadığına da dikkati çeken Tokatlı, müvekkilinin soruşturma aşamasında polise her türlü yardımcı olduğunu kaydetti. Yapılan beyanların ardından, Yargıç Temay Sağer, tutukluluk talebinin kararı için oturuma ara verdi.

3 gün tutukluluk

Yargıç Temay Sağer, talep edilen beyan ve yapılan itirazların ardından zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekti. Sağer, işlendiği iddia edilen suçların telefon dokumlerinin bugün mahkemede söylendiğini kaydetti.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme açısından bir cdnin varolusunun dikkate alındığını kaydeden Sager, Zanlıların suçla ilgili bir bağ olduğuna bulgu yapıldığını kaydetti. Zanlıların suç işlediğine dair bir bulgu olmadığına da dikkati çeken Sager, soruşturmanın selameti açısından 20 ifadenin alınacağını kaydederek bir telefonun daha arandığına dikkati çekti.

Sağer, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.