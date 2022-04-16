Serhatköy'de otobüs kazası: 2 yaralı
Lefkoşa Güzelyurt anayolunda, Serhatköy yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında Adem Kuşcu ile Zeynep Altıntaş yaralandı.
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Lefkoşa Güzelyurt anayolunda, Serhatköy yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında Adem Kuşcu ile Zeynep Altıntaş yaralandı. ,
Polis Basın Subaylığı, Adem Kuşcu'nun 62 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki JK 271 plakalı otobüs ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine çarptığını aktardı.
Kaza sonucu otobüs, refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan otobüs şoförü Adem Kuşcu ile otobüste yolcu bulunan Zeynep Altıntaş Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FOTO: BRTK
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Etiketler : kaza, trafik kazası