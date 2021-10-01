Serenad Bağcan ile muhteşem açılış

Murat OBENLER

Ülkedeki yerli- yabancı sanatseverleri yine ülkeden ve dünyadan önemli sanatçılarla buluşturma özelliğiyle ülkedeki sonbahar aylarının çekim merkezi haline gelen geleneksel Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Türkiye’nin en güzel ve başarılı seslerinden Serenad Bağcan konseri ile başladı.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 19.’sunu düzenlediği ve bir ay sürecek müzik resitali Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 29 Eylül Çarşamba akşamı Serenad Bağcan’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)eşliğinde sunduğu “Zamansız Şarkılar” konseri ile başladı. Pandemi koşulları gereği sınırlı sayıda sanatseverin alındığı Girne Amfi Tiyatro’ daki konser Serenad Bağcan’ın muhteşem yorumlarıyla unutulmaz bir müzik şölenine dönüştü. Konseri bazı milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve diğer sponsorların yetkilileri de izlerken başarılı sanatçı Şef Ali Hoca yönetimindeki CSO eşliğinde seslendirdiği Zamansız Şarkılar ile adeta Kıbrıs, Türkiye ve dünyayı aynı sahnede buluşturdu.

Serenad’dan “Köprüden Geçemedim” ile Sıla 4’e saygı duruşu

Klasik Batı Müziği ile Türk Halk Müziğini sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Bağcan konserinde Sıla 4’ün en popüler parçalarından “Köprüden Geçemedim” şarkısını da yorumladı.

“Zamansız Şarkılar” konseptindeki festival açılış konserinde orkestra için düzenlemelerini Ali Hoca’nın yaptığı Her Şey Seninle Güzel, Pamuk İpliği, Al Yüreğim Sende Kalsın, Köprüden Geçemedim, Ochi Cherneye, Sway, Historia de un Amor, Perfida, Misirlou, Chitarra Romana, Summertime, Besame Mucho, Amado Mio, Cielito Lindo, Hasta Siempre, Moliendo Café, Those Were The Days, Amor Amor ve El Porompompero parçaları yer aldı. Sanatseverler Serenad Bağcan’ın çoğunluğu hareketli parçalarından oluşan repertuarına gerek alkışlarıyla gerekse hep birlikte söyleyerek eşlik ederken Girne Amfi’de keyifli bir ya gecesi yaşandı.

Festival, Burcu Durmaz & LBO Konseri ile Bellapais’e taşınıyor

Festival 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’ de Bellapais Manastırı Açık Hava’ da yer alacak olan Burcu Durmaz & LBO Konseri ile devam edecek. Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı konserlerin biletleri Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Girne Belediyesi (yeni bina) Zeytin Masa, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan sağlanabiliyor. 29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında toplam 11 konserin yer alacağı bu yılki festival; Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleşiyor.