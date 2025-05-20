Serdar Denktaş yeni parti kuruyor

Serdar Denktaş, merkez siyaseti hedefleyen yeni bir siyasi parti için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Kanal T’de Damla Dabis’in sunduğu “Saat 12” programına konuk olan Denktaş, kurulacak yeni partinin, CTP ile UBP dışında farklı bir alternatif sunacağını söyledi.

Kurucularının oluşmaya başladığını belirttiği yeni oluşumun, Kıbrıs sorununa dair “iki devlet” ile “federasyon” seçeneklerinin ötesinde bir “üçüncü yol” ortaya koyacağını vurgulayan Denktaş, halkın karşısına sorunlara farklı çözümler üreten yeni bir partiyle çıkacaklarını ifade etti.

Yeni partide tamamen yeni yüzlerin yer alacağını söyleyen Denktaş, partinin kuruluşunun ardından cumhurbaşkanı adayının da netleşeceğini belirtti.

Partinin isminin ise kurucu ekip tarafından belirleneceğini kaydetti.