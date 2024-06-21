Serdal Gündüz hâlâ okulun hissedarı görünüyor

Devrim DEMİR

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde devam eden Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin ilk tahkikat duruşmasında bugün 14 emare daha sunuldu.

Emare sayısı bugün itibariyle 32’ye yükseldi.

Polis memuru Ortunç Özbaylı mahkemede verdiği ifadesinde, 12 Haziran 2024 tarihinde Resmi Kabz Mukayyitliği’nde görevli Murat Tekman'dan alınan Helpco Education Co. LTD. onay belgesinin 1 setini emare olarak mahkemeye sundu.

Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki incelediği emarede müvekkilinin hala daha okulun hissedarı olduğuna vurgu yaparak ‘güzel bir haber’ dedi.

Dava tanık Özbaylı'nin dinlenmesi üzere 24 Haziran Pazartesi saat 10.30'a ertelendi.