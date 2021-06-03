Serbest piyasada Sterlin 12.30’u, Dolar 8.70’i gördü
Dövizde yaşanan artış devam ediyor. Serbest piyasalarda Sterlin/TL 12.30’u, Dolar/TL 8.70’i gördü. Euro/TL ise 10.60’ı aştı.
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Dövizde yaşanan artış devam ediyor.
Serbest piyasalarda Sterlin/TL 12.30’u, Dolar/TL 8.70’i gördü. Euro/TL ise 10.60’ı aştı.
Dolar/TL, yükselen ABD Hazine tahvil faizi ve güçlenen dolar sonrasında gün içerisinde yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetti.
Dolar/TL kuru perşembe günü yüzde 1,4 yükselişle 8,70 seviyesine tırmanırken hafta başından bu yana yüzde 1,6 yukarıda bulunuyor.
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