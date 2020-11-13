“Serbest kalırsam yine yaparım”

Lefkoşa’da üç banka ve telefoncunun kapısını kıran zanlı E.C.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olayın Eylül ayında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının tasarrufunda demir kesme aleti, iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde işlediği suçları itiraf ettiğini, ailesinin çok fakir olduğunu okutmaya güçleri olmadığı için serbest kalırsa benzer suçları işleyeceğini söylediğini kaydetti.

Zanlının çaldığı paraların bir kısmını Nijerya2da ailesine gönderdiğini bir kısmı ile de okul harcını yatırdığını tespit ettiklerini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polisin tutukluluk talebine itiraz etmeyen zanlı, “Polis ne derse doğrudur” dedi.

Yargıç TemaySağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.