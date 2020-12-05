Sennaroğlu kardeşlerden büyük başarı

Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı ‘Dünya’nın en etkili bilim adamları’ listesinde iki Kıbrıslı kardeş de yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz öğretim üyesi Dr Levent Sennaroğlu ile Koç Üniversitesi’nde fizik profesörü Alpan Sennaroğlu, listede yer alan 857 Türk araştırmacı arasında bulunuyor.

Kardeşi ile birlikte en başarılı akademisyenler arasında yer almanın gururunu yaşayan Dr Levent Sennaroğlu, sevincini şu şekilde paylaştı:

"Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim adamları listesinde yer alan, 857 Türk araştırmacı arasında olmak beni çok gururlandırdı. Kulak Burun Boğaz bilim dalı içerisinde iç kulak anomalilerini sınıflamak, bu alanda kullanılan elektrod dizayn etmek, çocuklarda beyin sapı implantı kriterlerini oluşturmak ve sonuçlarını yayınlamak gibi birçok çalışma yapmamızın bunda büyük rolü var diye düşünüyorum. Beni ayrıca gururlandıran Koç Üniversitesinde fizik profesörü olan sevgili kardeşim Alphan Sennaroğlu’nun da bu listede yer almasıdır. Sevgili annemiz 857 en başarılı akademisyen listesine iki oğlunun da girdiğini duyunca çok mutlu oldu. Beni üzen tek şey, derslerimizle çok ilgilenen, bana ve kardeşime sistematik çalışmayı öğreten, rahmetli babamızın bu anı paylaşamamasıdır. Eminim ki uzaktan da olsa o da bizi izlemektedir..."