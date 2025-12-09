Şenkul’dan çağrı: “Bir vatandaş kayıp, MP 472 plakalı araç aranıyor”

Ada genelinde etkisini artıran sağanak yağmur ve fırtına koşulları sürerken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kayıp bir vatandaşla ilgili kamuoyuna acil çağrı yaptı.

Şenkul, “MP 472” plakalı gri Honda Jazz model aracın özellikle Ozanköy veya Bellapais bölgesinde görenlerin ivedilikle belediyeye ulaşmasını istedi.

Kayıp bir vatandaş olduğuna dair bilgiler bulunduğunu belirten Şenkul, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve açıklamasını “Paylaşalım lütfen” çağrısıyla tamamladı.