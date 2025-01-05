Şenkul: “Kısa süre sonra kentin sorunlu bir noktası daha tarih olacak”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul Ozanköy ile Çatalköy arasında olan eski yolda düzenleme yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul, “Bölgedeki çalışmalar kısa sürede bitecek ve kentimizin sorunlu noktalarından bir tanesini daha tarihe havale edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Eski Ozanköy-Çatalköy yolu, kentimizin çok kullanılan yollarından biri.

Fotoğraflarda görünenin noktadaki köprü geçişi çok dar ve sorunluydu.

Köprü büyütüldü, yol genişletildi, bordürler döşendi, asfaltı dökülüyor.

Bu yapılanlarla Yolu araçlar için güvenli hale getirdik.

Şimdi yayalar için kaldırım ve aydınlatmaların yapılmasında sıra.

Bölgedeki çalışmalar kısa sürede bitecek ve kentimizin sorunlu noktalarından bir tanesini daha tarihe havale edeceğiz.

Az laf çok iş…”